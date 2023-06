EasyJet annuncia il volo Comiso-Milano Malpensa

Comiso - La compagnia aerea EasyJet continua la propria espansione in Sicilia e annuncia l’avvio delle proprie operazioni da e verso l’aeroporto di Comiso-Ragusa “Pio la Torre”, a pochi chilometri di distanza dalle omonime splendide città siciliane. Dalla prossima stagione invernale, easyJet darà il via alla rotta tra Comiso-Ragusa e Milano Malpensa, operando due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì.

Il nuovo collegamento entrerà a far parte dell’ampio network di easyJet che già conta oltre 220 rotte operative da e verso 21 aeroporti italiani e si aggiungerà anche alla programmazione estiva a partire dal 2024. Questo importante investimento è stato annunciato dalla compagnia arancione durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina presso l’aeroporto “Pio la Torre” e organizzata in collaborazione con SAC – società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso-Ragusa.

È stata anche occasione per raccontare il forte e storico legame di easyJet con il territorio siciliano, ripercorrendo le sue principali tappe all’aeroporto Fontanarossa di Catania.

La città di Catania ha infatti rappresentato – e continua a rappresentare – per easyJet un mercato chiave, dove la compagnia ha iniziato a operare nel luglio 2007 arrivando a trasportare, in un arco di sedici anni, un totale di 12 milioni di passeggeri su ben 17 rotte in sei Paesi, di cui 2 domestiche e 15 internazionali. Tra queste, anche l’inedita rotta avviata lo scorso 2 giugno, partita dall’aeroporto di Catania alla volta di Edimburgo, capitale della verdeggiante Scozia.