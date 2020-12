Ecco il furgone col vaccino anti-Covid destinato a Ragusa

Ragusa- Come in tutta Italia, oggi, anche a Ragusa verranno somministrate le prime dosi di siero anti Covid. Si tratta della quota regionale del primo lotto destinato all'Italia e prodotto da Pfizer BioNtech.

Dalla sede di Dhl di Catania, infatti, è partito scortato dalla staffetta della polizia stradale di Ragusa , il furgone con i primi vaccini destinati anche alla provincia di Ragusa. Raggiungeranno in mattinata l’Ospedale Giovanni Paolo 2 e saranno portati nei laboratori con i frigoriferi per essere preparati alle iniezioni. La macchina organizzativa per dare avvio alle vaccinazioni al personale sanitario è pronta e sin da subito cominceranno le operazioni che porteranno a vaccinare qualche centinaio di operatori, tra medici e infermieri.