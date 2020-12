Ecco il modulo per l'autocertificazione a Natale. SCARICA PDF

Giornate in ‘zona rossa’ dal 24 dicembre e, dunque, necessità dell’autocertificazione per giustificare i propri spostamenti. In particolar modo nelle ore del coprifuoco, ma non solo: sarà utile anche – fascia arancione – per motivare le uscite al di fuori del proprio territorio comunale di residenza. Da ricordare che è prevista un’eccezione per i piccoli Comuni limitrofi con un massimo di 5 mila abitanti e non distanti più di trenta chilometri.

Il modello di autocertificazione dovrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti. Ricordiamo anche che l’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

In base al Dl del 16.05.2020 chi non rispetta le norme di restrizione degli spostamenti senza un legittimo motivo rischia una sanzione amministrativa che varia da 400 Euro a 3Mila Euro. Se si usa un veicolo per gli spostamenti, ad esempio se si viaggia in macchina, la sanzione può essere incrementata fino ad un terzo. Nel caso il cittadino dichiarasse informazioni false sull’autocertificazione (es. indicasse un motivo di spostamento non vero) risponderebbe a livello penale di falsa dichiarazione (art. 495 codice penale). Rischia inoltre fino a 5 anni di carcere chi viola gli obblighi di quarantena nel caso fosse positivo al covid19.

Innanzitutto, bisognerà compilare la parte dei dati anagrafici, comprensivi del numero del documento di riconoscimento e un’utenza telefonica, con la consapevolezza «delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale» (art. 495 codice penale).

Tramite l’autocertificazione si dichiara:

di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alladata odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale;

di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimentiamministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;

di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art.2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

Il passo successivo è la determinazione del motivo: comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altriprovvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio (con la specifica del motivo, del luogo di inizio dello spostamento e della destinazione). Infine, firma con data, ora e luogo del controllo.

