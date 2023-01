Ecco il nuovo Piano regolatore di Pozzallo

Pozzallo - Nella giornata di ieri 27 Gennaio 2023, la Commissione Tecnica Specialistica Regionale ha approvato la VAS del Piano Regolatore della Città di Pozzallo. Subito dopo sarà pubblicato il Decreto Assessoriale e successivamente il Consiglio Comunale prenderà atto del nuovo strumento urbanistico.

L’ultimo Piano Regolatore fu approvato nel 1979.

"Occorreva un nuovo strumento urbanistico in grado di affrontare le nuove sfide di una Città che ha l’ambizione di svolgere un ruolo importante nel cuore del Mediterraneo -spiega il sinda co Roberto Ammatuna-. Il nuovo PRG si propone come strumento intorno al quale definire una strategia di sviluppo endogeno. Esso non si limita a definire uno schema di assetto del territorio improntato alla ricerca di una nuova qualità dell’ambiente costruito e non, ma propone lo sviluppo di politiche di settore in materia di utilizzazione dell’energia, di gestione di servizi urbani, di sviluppo dell’agricoltura e di gestione integrata delle risorse naturali, capace di allargare a tutto vantaggio delle variabili economiche, sociali ed ambientali e la ricerca di più elevati standard di qualità, durevole sul lungo periodo. Un grande ringraziamento va al Consiglio Comunale passato e ai tecnici che hanno contribuito all’approvazione dell’importante strumento urbanistico".