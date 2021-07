Ecco le lenti da vista antistress. VIDEO

Scicli - Nell’ultimo anno, smart-working e smart-schooling ci hanno traghettato in una vita sempre più digitale, aumentano le richieste di protezione visiva in relazione all’aumento del tempo trascorso davanti ai device elettronici.

L’utilizzo intensivo dei dispositivi elettronici, soprattutto a distanza ravvicinata e in modalità multidevice, provoca, diversi disagi visivi, talvolta inizialmente percepiti come irritazione degli occhi per la visione prolungata di schermi retroilluminati, secchezza oculare causata dalla scarsa lubrificazione dovuta al ridotto ammiccamento, visione offuscata a intermittenza dovuta all’eccessiva luminosità dei supporti e mal di testa per stanchezza anche dopo sole due ore di utilizzo1) .

Per rispondere alle moderne esigenze di un uso sempre più intensivo dei dispositivi digitali e ridurne l’impatto sui nostri occhi, nasce Sync, la nuova linea di lenti monofocali evolute a supporto accomodativo.

Queste lenti da vista sono create con l’obiettivo di prevenire e ridurre i disturbi di affaticamento visivo migliorando il comfort degli occhi durante l’utilizzo di device digitali a distanza ravvicinata. Le lenti Sync consentono una visione ottimale da lontano e presentano, in particolare, una “zona potenziata” nella parte inferiore della lente, ottimizzata per la visione da vicino. Una soluzione che favorisce il rilassamento dei muscoli oculari e consente una più facile messa a fuoco alleviando lo stress degli occhi in occasione di attività prolungate su schermi digitali.

Queste lenti sono disponibili in tre varianti con zone potenziate diverse, in base all’effettiva necessità di supporto da vicino e all’intensità dei sintomi di affaticamento visivo. Progettate per un’ampia fascia di utenti, le lenti Sync coprono un range di età tra i 13-45 anni: dai più giovani ai pre-presbiti che necessitano di un supporto per affrontare il passaggio alla presbiopia.

In particolare, sono rivolte a:

- ragazzi e studenti, assidui fruitori di smartphone e tablet

- tutti coloro che trascorrono più di 2 ore osservando schermi digitali o svolgendo attività ravvicinate, sia che vedano bene o che abbiano difetti visivi

- giovani presbiti, che intorno ai 40 anni perdono fisiologicamente l’elasticità del cristallino e devono allungare le braccia per allontanare il device nella messa a fuoco

La lente a supporto accomodativo è compatibile con le diverse tipologie di correzione del difetto visivo, quali miopia, astigmatismo, ipermetropia. In questi casi alla correzione del difetto visivo viene aggiunto il plus di un ulteriore supporto per l’ottimale messa a fuoco da vicino e multi-device.

Dove trovare le lenti a supporto accomodativo? Da Ottica Minauda, in via Noce 40 a Scicli.