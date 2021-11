Ecco le nuove stelle Michelin 2022. La Guida ai nuovi chef stellati

Brescia - La cerimonia per la 67° edizione del conferimento delle stelle Michelin si è tenuta oggi in diretta streaming dal Relais Franciacorta di Corte Franca (Brescia). Ecco le novità.

NUOVI UNA STELLA

Luigi Lepore - Lamezia Terme (Cz)

Hyle - San Giovanni in Fiore (Cs)

Aria - Napoli

Contaminazioni Restaurant - Somma Vesuviana (Na)

Li Galli - Positano (Sa)

Rear restaurant- Nola (Na)

Cannavacciuolo Countryside - Vico Equense/Ticciano (Na)

Mater1aPr1ma - Pontinia (Lt)

Osteria Acquarol - Appiano sulla strada del vino/San Michele (Bz)

1908 - Renon (Soprabolzano (Bz)

San Giorgio - Genova

Orto By Jorg Giubbani - Moneglia (Ge)

L'Arcade - Porto San Giorgio (Fm)

Retroscena - Porto San Giorgio (Fm)

Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino - Oggiono (Lc)

Felix Lo Basso Home & Restaurant - Milano

La Speranzina Restaurant & Relais - Sirmione (Bs)

Osteria degli Assonica - Sorisole (Bg)

Somu - Arzachena/Baia Sardinia (Ss)

Gusto by Sadler - San Teodoro (Ss)

Fradis Minoris - Pula (Ca)

Nazionale - Vernante (Cn)

Unforgettable - Torino

Octavin - Arezzo

L'acciuga - Perugia

La Favellina - Malo (Vi)

Local - Venezia

Locanda le 4 Ciacole - Roverchiara (Vr)

Wistéria - Venezia

Zanze XVI - Venezia

Gagini Restaurant - Palermo

Porta di Basso - Peschici (Fg)

Primo Restaurant - Lecce

NUOVI DUE STELLE

Krésios - Telese Terme (Bn)

Tre Olivi - Paestum (Sa)

I TRE STELLE (tutti confermati)

Enrico Bartolini al Mudec - Milano

Uliassi - Senigallia (AN)

Da Vittorio - Brusaporto (BG)

Piazza Duomo - Alba (CN)

St. Hubertus Rosa Alpina - San Cassiano (BZ)

Dal Pescatore - Canneto sull'Oglio (MN)

Le Calandre - Rubano (PD)

Osteria Francescana - Modena

Enoteca Pinchiorri - Firenze

Reale - Castel di Sangro (AQ)

La Pergola - Roma

PREMI SPECIALI

Servizio di sala

Matteo Zappile - Il Pagliaccio - Roma

Sommelier 2022

Sonja Egger - Kuppelrain - Castelbello (Bg)

Chef mentore 2022

Nadia Santini - Dal Pescatore - Canneto sull'Oglio (Mn)

Giovane chef 2022

Solaika Marrocco

LE STELLE VERDI

Ps Ristorante - Cerreto Guidi (Fi)

Mater Terrae - Roma

Lerchner's in Runggen - San Lorenzo di Sebato (Bz)

Antica locanda al cervo - San Genesio Atesino (Bz)

Agritur El Mas - Moena (Tn)

Osteria Enoteca Gambrinus - San Polo di Piave (Tv)

Venissa- Venezia

Sanbrite - Cortina d'Ampezzo (Bl)

Le Trabe - Paestum (Sa)

Signum - Isole Eolie, Salina (Me)

Aminta Resort - Genazzano (Rm)

La Cru - Romagnano (Vr)

La Presèf -Mantello (So)

Casamatta - Manduria (Ta)

Terra - Sarentino (Bz)

