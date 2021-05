Ecco le patologie per cui ci si può vaccinare sopra i 16 anni

Quali sono le patologie per cui si ci può vaccinare sopra i 16 anni? In Sicilia si abbassa ancora l’età di chi può ricevere il vaccino anti-covid. Al via già da oggi le prenotazioni dai 16 anni in su per i soggetti con lievi patologie. E’ possibile effettuare la prenotazione a: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Occorrerà registrarsi con la tessera sanitaria nella categoria dei soggetti fragili. La prenotazione sarà soggetta a ulteriore verifica dei requisiti in fase di accesso. Solo se in possesso della documentazione attestante l’appartenenza alla categoria in target si potrà procedere alla vaccinazione.

La campagna dedicata a questa fascia di popolazione riguarda chi rientra nella categoria 4, ovvero chi è affetto da patologie neurologiche, malattie respiratorie, diabete, ipertensione arteriosa, Hiv, malattie autoimmuni, immunodeficienze, malattie cerebrovascolari, insufficienza renale/patologia renale, malattie epatiche, malattie cardiocircolatorie, patologie oncologiche. Riparte la vaccinazione al personale della scuola.

Attualmente in Sicilia le vaccinazioni sono aperte ai soggetti estremamente vulnerabili, agli over 80, allele forze dell’ordine, al personale sanitario, ai cittadini over 50, ai conviventi/caregiver di soggetti ad alto rischio. Adesso anche dai 16 ai 59 anni con lievi patologie. Il vaccino inoculato sarà Pfizer o Moderna.