Ecco perchè Catania batte persino Palermo nei contagi

Catania - Gabbie aperte in via Etnea. Il giorno dell'Immacolata è stato un delirio di gente in centro. Tutti, o quasi con le mascherine, ma ecco spiegato il fenomeno contagi Covid, dove la città Etnea batte sistematicamente Palermo.

Ieri il centro storico come le zone più commerciali - nonostante i tanti appelli delle autorità a non trasformare la zona gialla in un " liberi tutti" - sono state animate e affollate (in qualche caso anche troppo) di gente - anche proveniente dai centri dell’hinterland - facendo i primi acquisti che danno un segno di fiducia ai commercianti, ma certo senza grandi spese né scorte di pacchetti regalo.

La mattinata è trascorsa comunque bene, con file davanti all’ingresso di alcuni negozi e altri semivuoti, almeno fino a mezzogiorno e mezzo, quando nuvole più nere dei peggiori dati sul Covid si sono addensate improvvisamente sulla città, e la pioggia ha fatto scattare il fuggi fuggi generale. Fino a quel momento, la concorrenza è stata serrata tra negozi addobbati e bancarelle del mercato storico di piazza Carlo Alberto, e dunque tra eleganti pacchetti regalo e sacchetti della Fiera, ieri aperta e molto affollata e vivace nella giornata festiva, l’anima più popolare di una città che spera di ritornare presto a vivere.

In serata il clima è tornato mite e la via Etnea è stata nuovamente presa d'assalto con un fiume umano che scorreva liberamente (pochi e difficili i controlli) lungo la storica strada che taglia il centro storico della città.