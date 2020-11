“Ecco quel che resta di mia mamma”: rabbia e commozione sui social

Milano - “Un sacchetto di vestiti è quel che resta di mia mamma. Per chi nega, per chi specula, per chi non ha protetto: che possiate sentire anche voi il rumore del cuore in frantumi", scrive su Facebook Moira Perruso. Sua madre, Mafalda, è stata uccisa domenica dal Covid a 83 anni: anziana sì, tuttavia senza aver mai avuto alcuna patologia pregressa e, nonostante questo, “peggiorando in pochi giorni”. Una fotografia che sui social si è trasformata in pochi minuti in un anatema contro i negazionisti.

La busta rossa posata a terra davanti a un reparto del Policlinico milanese di San Donato contiene i vestiti e gli effetti personali della madre al momento del ricovero: “Ai miei piedi ciò che mi restituiscono di mia madre, non posso nemmeno buttarmi a capofitto su quegli abiti per sentire ancora una volta il suo odore, sono infetti - scrive la figlia -. La voce narrante della mia vita è morta. Ieri colei che sapeva leggere il mio cuore è andata via. Il Covid si è preso il mio mondo, l'amore assoluto della mia vita. Nelle sue mani ero traslucente: ancora prima di dire lei vedeva, sapeva. Mamma mia, caro amore – conclude il commovente ricordo -, se solo avessi saputo che stavamo facendo tutto per l'ultima volta ti avrei detto, ancora, ti amo".