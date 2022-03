Eclipse, l'altro yatch di Abramovic tra Ragusa e Malta

Pozzallo – È un passaggio obbligato il Canale di Sicilia, per i convogli militari russi come per gli yatch extra lusso che ultimamente hanno preso ad accompagnarli: dopo il My Solaris, fiore all’occhiello della flotta di Roman Abramovich, nel weekend è sfilato l’Eclipse - lungo 162 metri - tra il sud dell’Isola e il nord di Malta, in direzione Egitto e poi forse Turchia. Le due barche si affidano ai satelliti per evitare di finire in acque territoriali spagnole, italiane o greche dove scatterebbero i sigilli.

A bordo non c’è però l’oligarca, che rischia di perdere buona parte delle fortune accumulate negli anni grazie a Putin: Abramovich è al sicuro a Mosca ma tiene le imbarcazioni in alto mare, a zigzagare nel Mediterraneo, in attesa degli sviluppi della guerra in Ucraina. Il My Solaris era arrivato nello Ionio, all'altezza della Calabria, senza mai sconfinare. Quindi ha cambiato rotta: fino a ieri s’aggirava come un’anima in pena tra Creta e Libia, in una sorta di crociera senza ospiti. Ogni giorno di viaggio costa 80mila euro.