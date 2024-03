Eclissi di sole, come fotografarla e perchè non è una buona idea

La NASA sta preparando un'iniziativa per l'eclissi solare totale che attraverserà gran parte del Nord America l'8 aprile: si tratta di SunSketcher, un programma che chiede ai partecipanti di utilizzare l'applicazione gratuita della NASA sul proprio smartphone per registrare l'eclissi solare e raccogliere dati preziosi per gli astronomi. Partecipare a SunSketcher è semplice: basta scaricare l'app gratuita della NASA sul proprio smartphone e utilizzarla per registrare l'eclissi solare. Gli utenti devono anche fornire le coordinate GPS della loro posizione durante l'evento per consentire una precisa registrazione dei dati. Una volta registrati, i video vengono elaborati per estrarre informazioni sulla forma e le dimensioni del disco solare, offrendo una precisione senza precedenti nella comprensione dell'oblatività solare.

La NASA incoraggia la partecipazione, sottolineando che il contributo di un vasto numero di osservatori può fornire dati più completi e dettagliati. Questo enorme database di osservazioni può essere utilizzato per migliorare la comprensione della forma del Sole e dei suoi effetti gravitazionali sui pianeti interni. Inoltre, le informazioni raccolte durante SunSketcher possono essere utilizzate per testare e sviluppare teorie gravitazionali.

Il problema è che inquadrare e fotografare il sole con uno smartphone potrebbe danneggiare permanentemente l'obiettivo del telefono, specialmente se lo si fa ripetutamente o per lunghi periodi di tempo: nessuno smartphone è progettato per gestire l'intensità dei raggi solari, dal momento che il calore potrebbe essere talmente concentrato da fondere l'interno del sensore. Se si vuole fotografare il sole senza l'ausilio di attrezzatura specializzata, la soluzione è acquistare dei filtri per la fotocamera del telefono. Oltre a procurarsi dei filtri solari pensati appositamente per proteggere i sensori dello smartphone, bisogna avere l'accortezza di non esporre l'obiettivo al sole per periodi di tempo troppo estesi. Questa precauzione è utile anche a proteggere gli occhi, in quanto guardare un'eclissi attraverso l'obiettivo di una fotocamera potrebbe causare danni anche alla vista.