Eclissi lunare in arrivo il 14 marzo: ecco dove e quando vedere la “Luna di sangue”

Il 14 marzo 2025, il cielo si trasformerà in uno spettacolo da sogno con la Luna piena di sangue. Sebbene l'Italia possa solo intravedere l’inizio dell'evento, l'emozionante eclissi lunare totale sarà visibile in tutta la sua intensità dall’America, dove la luna assumerà un colore rosso sanguigno mozzafiato.

Alle 06:10, la magia comincerà a prendere vita, ma, sfortunatamente, la posizione della Luna bassa sull'orizzonte occidentale renderà la visione parziale in Italia.

Se a Roma, l'effetto sarà appena percettibile, a Torino il fenomeno si mostrerà in tutto il suo splendore, con la Luna che sembrerà essere “morsa” dall'ombra della Terra. Ma il vero colpo di scena arriverà poco dopo le 07:59, quando, purtroppo, la Luna sarà già tramontata per la maggior parte d’Italia. Ma non temete. Grazie al Virtual Telescope Project, potrete assistere all’intero evento in diretta streaming.

Un’eclissi lunare si verifica solo quando il Sole, la Terra e la Luna si allineano perfettamente, creando una danza celeste che proietta l’ombra del nostro pianeta sulla Luna. Durante l'eclissi totale, come quella del 14 marzo, la Luna si tingerà di un rosso acceso, effetto causato dalla rifrazione della luce solare nell'atmosfera terrestre. La Luna Piena di Sangue affascinerà tutti, ma l’evento sarà visibile in modo completo solo nel continente americano.

Quando seguire l'eclissi lunare in Italia

Se vi trovate in Italia, non preoccupatevi: anche se non potremo vedere la Luna assumere il suo color sangue, il fenomeno non mancherà di affascinare. L’ingresso della Luna nel cono di penombra inizierà alle 04:57, ma l'oscuramento sarà appena accennato. A partire dalle 06:09, la fase di eclissi parziale avrà inizio, ma il massimo oscuramento avverrà alle 07:59, quando la Luna sarà già nascosta sotto l'orizzonte. La fase totale della Luna Piena di Sangue, che dipinge la Luna di rosso, sarà visibile solo nelle Americhe. Tuttavia, grazie alla trasmissione in diretta streaming, potrete assistere all’intero spettacolo dal vivo.

La magia della luna piena di sangue

Quando la Luna entra completamente nell'ombra della Terra, il suo volto diventa rosso fuoco. Questo fenomeno incredibile è causato dalla rifrazione della luce solare nell’atmosfera terrestre, che disperde le lunghezze d’onda corte (come il blu) e riflette quelle lunghe (come il rosso). Il risultato è una visione mozzafiato: la Luna Piena di Sangue.

Anche se in Italia l'eclissi sarà visibile solo in parte, l'emozione non mancherà. Grazie al Virtual Telescope Project, sarà possibile ammirare l'intero evento in diretta streaming, con la partecipazione degli astrofotografi da America, Canada e Panama. Non perdere questa occasione unica per assistere a uno dei fenomeni più affascinanti dell'universo, che ci ricorda quanto il nostro cielo sia ricco di misteri e meraviglie.