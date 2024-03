Eclissi totale di sole, sarà notte in pieno giorno, ecco quando

Lunedì 8 Aprile si verificherà un fenomeno astronomico di eccezionale bellezza e di grande importanza scientifica: l'eclissi solare totale, soprannominata la Grande Eclissi Nordamericana. Questo evento unico nel suo genere offrirà uno spettacolo celeste mozzafiato, visibile in totale plenitudine in un percorso che attraverserà il Nord America, da Messico, Stati Uniti fino al Canada. Un'eclissi solare si verifica quando la Luna si interpone tra la Terra e il Sole, oscurando quest'ultimo e proiettando la sua ombra sulla superficie terrestre. Durante una eclissi solare totale, la Luna copre completamente il Sole, trasformando il giorno in una notte temporanea e permettendo agli osservatori situati in specifiche aree del pianeta di assistere a questo incantevole fenomeno. L'eclissi del 2024 avrà luogo in una circostanza particolare, essendo la Luna in un punto di massima vicinanza alla Terra, solo un giorno dopo il perigeo. Questo renderà il diametro apparente della Luna un 5,5% più grande del solito, consentendo una copertura totale del Sole per una durata massima di 4 minuti e 28,13 secondi in alcune località.

Oltre al Nord America, l'eclissi sarà visibile parzialmente in aree remote come le Svalbard in Norvegia e nel Nord-Ovest della Spagna, offrendo una vista spettacolare e creando condizioni favorevoli per l'osservazione di corpi celesti come la cometa 12P/Pons-Brooks. Si raccomanda di osservare l'eclissi in totale sicurezza e mai ad occhio nudo: bisogna dotarsi di strumenti adatti con filtri certificati per evitare problemi alla vista.