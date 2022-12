Educazione finanziaria: ricerche online per corsi per imparare a investire

L’Italia rimane abbastanza indietro sul piano dell’educazione finanziaria, ma nel corso degli ultimi anni sono stati fatti degli enormi passi in avanti.

Secondo una recente statistica, solo l’11% degli investitori definisce la sua competenza a un livello professionale, ma i dati più interessanti sono quelli relativi a chi afferma di avere un livello di conoscenza avanzato o discreto: le loro percentuali sono in netto aumento e questo è un aspetto estremamente positivo.

I progressi fatti in termini di educazione finanziaria si notano anche nella maggiore attenzione che gli aspiranti trader ed investitori dedicano alla loro formazione.



L’importanza dell’educazione finanziaria per investire sui mercati

Ormai anche in Italia c’è una nuova visione del mondo degli investimenti online ed è chiaro a tutti che senza le giuste competenze non è possibile ottenere risultati. Ecco perché i corsi di trading sono sempre più ricercati.

Naturalmente, per intraprendere un percorso formativo completo è necessario orientarsi verso risorse didattiche di qualità, messe a disposizione da realtà e canali affidabili. Come evidenziato anche dagli esperti di Abcfinanze.com, al giorno d’oggitutte le principali piattaforme di trading propongono gratuitamente un corso per imparare a investire, con cui acquisire tutte le conoscenze per iniziare a operare sui mercati in modo consapevole.

Dopo aver completato questo step e aver fatto pratica su un conto demo, sarà possibile effettuare il primo versamento e cominciare a fare le prime vere operazioni di investimento, magari partendo con piccole somme.



Le migliori risorse didattiche online: i corsi per imparare ad investire

Tramite le piattaforme di trading online è possibile investire su un’ampia gamma di asset: azioni, obbligazioni, indici, materie prime, cambi di valute, ETF, criptovalute e così via. È un mondo talmente vasto che non può esse affrontato senza le adeguate competenze: ogni mercato ed ogni strumento ha le sue caratteristiche e per mettere in atto le giuste operazioni è necessario conoscerle al meglio ed i corsi di trading servono proprio a questo.

Oggi sul web si può trovare tantissimo materiale didattico, in alcuni casi di altissima qualità: ne sono un esempio i corsi che i migliori broker mettono a disposizione dei loro iscritti.

Una delle risorse più apprezzate è l’eBook distribuito gratuitamente da LiquidityX: il testo è completo, scritto con un linguaggio semplice e con tanti esempi pratici, il massimo che un aspirante trader possa desiderare! Il broker inoltre con la sua Accademia mette a disposizione altro materiale formativo.

Un altro esempio della crescente attenzione che i broker riservano alla preparazione finanziaria dei loro utenti è rappresentato dall’Academy di XTB. All’interno del sito ufficiale dell’intermediario c’è una sezione interamente dedicata alla formazione, in cui si possono trovare corsi per trader di ogni livello, suddivisi in base ai vari argomenti, ma non solo: ci sono anche i webinar, gli articoli di approfondimento ed il centro di assistenza.



Il conto demo per completare la formazione del trader

Per abbinare la teoria alla pratica, la fase di studio del corso può essere affiancata e seguita dalla fase di “esperienza sul campo” con il conto demo.

È un importante strumento messo a disposizione da tutti i più importanti broker regolamentati, che in pratica permettono di operare sullo scenario reale, ma con un capitale virtuale. In questo modo si può prendere confidenza con i mercati, gli asset, la piattaforma e tutti i suoi strumenti, senza mettere a rischio il proprio denaro.