EF EduX: la fiera digitale da non perdere

Iniziare l’anno con la voglia giusta è fondamentale: il 2021 va vissuto al meglio partendo dal migliorare le proprie competenze. Nella nostra città siamo ancora molto indietro sulla digitalizzazione, è quanto emerge da un recente studio statistico: ma non vuol dire che i giovani e gli studenti non siano molto attenti ai temi anzi, ormai sappiamo bene che solo e solo questa è la chance vincente per chi si vuole lanciare le mondo del lavoro e chi ancora sta completando gli studi. Buone competenze digitali e linguistiche danno un futuro certo. A gennaio è tempo di fiere e tra le tante disponibili online ve ne è una completamente gratuita che vale la pena seguire: si tratta di EduX di EF

EduX EF: perchè seguirlo

La formazione internazionale arriva direttamente sul monitor del tuo pc e lo fa gratis grazie ad EF che il 16 gennaio con EduX offre il meglio direttamente a portata di click. Da sempre Educational First si occupa della formazione linguistica di bambini, ragazzi e studenti di ogni fascia d’età e persino professionisti. Partecipare a EduX è fondamentale per chi vuole conoscere i Campus di EF nel mondo o per chi vuole confrontarsi e dialogare con esperti della formazione o seguire ben 50 laboratori e seminari su Redazione CV, Stage in Azienda, Formazione all'estero. Un ambiente internazionale e digitale è sicuramente quello che ci vuole per iniziare al meglio il 2021. E’ bene ricordare che visitatori di EduX potranno candidarsi per una delle 50 borse di studio del valore massimo di 5.000€, messe a disposizione da EF per viaggiare all’estero e completare il proprio percorso di formazione. L’evento, leggiamo in una nota diffusa dagli organizzatori è completamente gratuita basta registrarsi al link https://www.ef-italia.it/hub/20/edux/ e accedere successivamente alla fiera virtuale con il codice ricevuto.

Ragusa: lavorare nel digitale è possibile

Anche a Ragusa arriva l’innovazione digitale ed è sempre più rilevante il numero di aziende che scoprono nuovi mercati. Ed è in questo settore che con le giuste competenze linguistiche si possono avere ottime possibilità di lavoro. Un buon mix: per ottenerlo però bisogna affidarsi a professionisti della formazione linguistica. In un mercato sempre più liquido, digitale ed internazionale diventa necessario avere le competenze linguistiche magari proprio provando una delle soluzioni proposte da EF. L’innovazione digitale a Ragusa e paraggi inizia ad interessare tutti i comparti produttivi e non solo. Per questo motivo oggi avere solide basi orientate al web possono significare partire con una marcia in più sotto il profilo del lavoro. E’ un dato di fatto ormai: sono aumentate in modo importante le vendite online e tutti i produttori locali sembrano essere interessati a scoprire il mercato del web. Se poi non si cerca un lavoro da dipendente è bene sapere che il mercato digitale con le relative competenze linguistiche è sempre a caccia di collaboratori. In questo caso basterà far conoscere alle aziende la possibilità di lavorare in remoto e sicuramente non mancheranno le opportunità.

Insomma iniziare il 2021 con il senso giusto è anche riuscire a vedere le possibilità date dall’ampia diffusione del web su tutto il territorio nazionale ed europeo.