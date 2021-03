Effetto Covid? Al Sud l’aspettativa di vita continua a crescere

Roma - "In un anno arretrata la speranza di vivere a causa del Covid", "Il virus abbatte l'aspettativa di vita degli italiani" titolano altisonanti le testate in queste ore. Ci mancherebbe che una pandemia mondiale l'avesse pure accresciuta. Ma se poi - com'è buona abitudine - non ci fermiamo al terroristico slogan di presentazione e andiamo a leggere bene i numeri forniti dall'Istat, ci accorgiamo non è proprio ovunque così. Tra il 2010 e il 2019 in Italia la speranza di vita alla nascita è sempre salita, passando dagli 81,7 anni del 2010 agli 83,2 del 2019. Da quando nel 2020 è venuto il maledetto virus, gli anni solo calati a 82,3. Ci siamo tolti, per così dire, un anno tondo: non molto per esserci una epidemia in corso da 12 mesi, di cui non si vede ancora la fine. A parte il fatto che 82 non sono pochi, e che il dato potrebbe rappresentare pure buona notizia per non innalzare ancora l’età pensionabile, se indaghiamo ancora scopriamo che il calo degli anni di vita attesi riguarda solo il Nord Italia, che non a caso ha pagato il prezzo più alto in termini di vite umane e trascina al ribasso la media nazionale.

In particolare con alcune città lombarde come Cremona, Lodi e Bergamo dove si è tornati alle cifre di 10 anni fa. Al Settentrione, riporta l’Istituto di statistica, l’aspettativa passa da 82,1 anni nel 2010 a 83,6 nel 2019, per scendere nuovamente a 82 anni nel 2020. Nel Centro invece sale da 81,9 nel 2010 a 83,1 anni nel 2020 e nel Mezzogiorno da 81,1 a 82,2 anni: dunque la speranza di vivere a lungo, seppur a velocità inferiore, continua complessivamente ad aumentare, nonostante quella che viene tutt’oggi rappresentata come la più grande emergenza umanitaria dopo la II Guerra mondiale. Nel 2020 migliora leggermente anche la soddisfazione dei cittadini: il 44,5% della popolazione dà un voto tra 8 e 10 alla propria vita, rispetto al 43,2% dell’anno precedente. Da questo punto di vista però sono più contenti al Nord (48,4%) che al Centro e al Sud (43% e 40%). Insomma i meridionali si aspettano di campare di più, anche se forse un po’ peggio.