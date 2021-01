Elementari, medie, superiori: ultimi giorni per iscriversi al prossimo anno

Ragusa – Ultima settimana per iscriversi all’anno scolastico 2021-22. Non sappiamo ancora come si svolgerà, se specie alle superiori consisterà ancora in un’alternanza tra presenza e remoto, ma intanto entro lunedì 31 gennaio alle ore 20 circa 135mila famiglie siciliane dovranno aver deciso dove iscrivere i figli al primo anno di ogni ordine e grado. Online, già da molto prima del Covid.

Alle superiori, dove la scelta è sempre più ampia, negli ultimi 5 anni le iscrizioni dei ragazzi siciliani al liceo sportivo hanno segnato un boom: +400%, seguito dal coreutico (+234%) e dallo scientifico delle scienze applicate (85%). Salgono anche classico e musicale: chi cala, da anni, sono gli istituti alberghieri e tecnico-professionali. Per questo alcuni di loro hanno investito su indirizzi mirati al mercato del lavoro: biotecnologie, informatica e moda. Bene pure odontotecnici e ottici, che oggi raccolgono quasi 900 studenti.