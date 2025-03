Eleonora Giorgi è morta, aveva 71 anni: era malata da tempo

Eleonora Giorgi è morta oggi nella clinica romana Paideia dove da qualche giorno era ricoverata e sottoposta alla terapia del dolore, consapevole che le sue condizioni fossero ormai irreparabili. Il tumore al pancreas, che le era stato diagnosticato nell’ottobre 2023, non le ha lasciato scampo.

L’attrice aveva 71 anni e ha chiuso gli occhi confortata dall’amore della sua famiglia che non l’ha lasciata mai sola: c’erano il figlio Andrea, nato 44 anni fa dal primo matrimonio con Angelo Rizzoli, il secondogenito Paolo Ciavarro, 33, frutto dell’unione con Massimo Ciavarro che fino all’ultimo, con infinito affetto, è stato accanto all’ex moglie.

Bella, colta, spiritosa, donna di gran classe, innamorata del nipotino Gabriele di tre anni, Eleonora aveva girato film memorabili come ”Borotalco” di Carlo Verdone per cui aveva vinto il David di Donatello e il Nastro d’argento (Carlo l’aveva poi rivoluta in ”Compagni di scuola”), ”Cuore di cane” di Alberto Lattuada, ”L’Agnese va a morire” di Giuliano Montaldo, ”Oltre la porta” di Liliana Cavani, le commedie campioni d’incasso ”Mani di velluto”, ”Mia moglie è una strega”, ”Sapore di mare 2”.

Fin dall’inizio Eleonora aveva scelto di condividere con sincerità, dignità e piena coscienza la malattia sia sui social, sia sui giornali, sia in tv traendo conforto dall’affetto della gente. Non ha mai manifestato rabbia per il proprio destino, ma una serena consapevolezza. Le sue ultime parole pubbliche sono state: «Non sprecate la vostra vita. Capisco quante cavolate facciamo sciupando il nostro tempo dietro ansie inutili, gelosie, frustrazioni...». E ancora: «Ringrazio gli uomini che ho amato e i miei figli».

Nata a Roma il 21 ottobre 1953, Eleonora ha avuto una vita scandita da successi e cadute, amori e lutti, matrimoni e divorzi, film ed episodi drammatici (come la morte del primo fidanzato attore Alessandro Momo, schiantatosi in moro nel 1974), premi e attacchi. Aveva conosciuto perfino l’inferno della droga da cui si era liberata, raccontava con grande onestà, grazie all’incontro con Rizzoli. Nella storia cinematografica dell’attrice ci sono anche due film da regista: ”Uomini & donne, amori & bugie” interpretato dall’amica Ornella Muti, e ”L’ultima estate”. Dopo il divorzio da Ciavarro, Eleonora aveva avuto una lunga relazione con lo scrittore Andrea De Carlo e un flirt in America con Warren Beatty. Negli ultimi anni, ormai single da tempo, progettava di girare un film incentrato sulla love-story tra un trentenne e una donna che aveva il doppio dei suoi anni. Nel 2016 scrisse il libro autobiografico ”Nei panni di un’altra” per raccontare la sua vita fuori dal comune, vissuta tra alti e bassi, trionfi e cadute, e sentirsi «finalmente libera» di essere sé stessa per raccontare in prima persona la storia, e le storie, che aveva attraversato.