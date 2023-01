La dieta di Elettra Lamborghini non è un segreto di stato e i suoi accorgimenti per un fisico magro e tonico sono figli di due fattori: attività fisica specie quando lo richiedessero le circostanze e cibi decisamente sani.

Elettra Lamborghini nel corso dell’ultimo anno ha ritrovato la sua perfetta forma fisica, con tanto di addominali in evidenza, frutto di un duro allenamento e una dieta vegetariana. Scopriamo come ha fatto la Lamborghini a essere cosi in forma e quale dieta segue.

E’ uno dei personaggi più popolari ed in voga tra i più giovani, Elettra Lamborghini è venuta alla ribalta per la sua partecipazione nel docu-reality di MTV Riccanza e per essere stata uno dei giudici di The Voice of Italy. La regina del twerk e influencer Elettra Lamborghini ha un fisico da far invidia, muscoloso e definito. Un risultato ottenuto grazie ad uno stile di vita e alimentare equilibrato.

Elettra Lamborghini: la dieta della cantante

Nel 2019 Elettra ha dovuto cambiare le sue abitudini alimentari a causa della bilirubina troppo alta. Perciò ha deciso di diventare vegetariana, soprattutto dopo aver letto di come viene prodotta la carne.

Elettra Lamborghini è vegetariana ed il suo fisico perfetto è anche il prodotto di una sana alimentazione. Ecco spiegato dunque il miracolo di una vera icona curvy che però ha saputo dare al suo fisico un aspetto decisamente tonico, con addominali scolpiti frutto di ore di allenamento. La stessa ha ammesso che diverso tempo fa ha smesso anche di fumare.

Cosa mangia Elettra Lamborghini

Cosa mangia la cantante ed ereditiera per un fisico così tonico? Soprattutto tanta frutta e verdura, poi i classici succedanei vegetali delle proteine animali. Quali sono? Legumi, soia in varie forme e tofu.

Elettra è seguita da nutrizionisti e personal trainer e nella sua conquista di un fisico bello e sano ha una skill in più: Elettra Lamborghini non tocca praticamente mai, o in maniera talmente minimal da non fare testo, l’alcol.

Elettra Lamborghini dieta e Sport

La bella cantante è un’icona curvy perché è impossibile che le sue curve passino inosservate. Senza fare troppi giri di parole, che sarebbero inutili, è evidente che la taglia del reggiseno e quella del lato B di Elettra Lamborghini (assolutamente naturali) sono da pin-up, anzi anche di più, ma il resto del corpo è magrissimo, non si può dire che abbia massa grassa, basta guardare i suoi addominali scolpiti, frutto di ore di allenamento.

Non è mai stata grassa, ma la tartaruga sull’addome è comparsa soprattutto dopo la sua partecipazione a un reality di MTV nel 2016 in cui si è allenata davanti alla telecamera con il personal trainer Matteo Paolucci. Da quel momento in poi è sempre stata “palestrata” oltre che magra, salvo rari periodi in cui ha messo su qualche chiletto in più, ma sempre restando in peso forma.