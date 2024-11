Elettrodotto Terna Ragusa-Scicli, si cercano alternative al tracciato

Ragusa - Si cerca un tracciato alternativo per l'elettrodotto che Terna vuole realizzare lungo l'asse Ragusa-Scicli. In particolare, nel territorio di Donnalucata, la grande infrastruttura averbbe un impatto significativo su alcuni terreni dedicati alle coltivazioni e questo ha indotto i proprietari degli stessi a cercare una mediazione con il proprietario della rete di trasmissione italiana (RTN) dell'elettricità in alta e altissima tensione.

L'elettrodotto in costruzione sarà di 150 KW e vi è un vincolo preordinato all'asservimento coattivo per i terreni su cui era previsto l'originario tracciato. Ora Terna e i titolari dei terreni cercano una variante che percorra le strade perimetrali dei fondi agricoli in questione per evitare un danno alle produzioni di ortofrutta in campo aperto.