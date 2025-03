Elezioni Libero Consorzio di Ragusa, il centrosinistra candida Roberto Ammatuna

Ragusa - Ieri pomeriggio si è tenuta presso la sala del Centro Studi Feliciano Rossitto, l'assemblea delle forze politiche democratiche e progressiste della provincia di Ragusa per fare il punto sulle imminenti elezioni provinciali di secondo livello del 27 aprile. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Movimento Territorio, Controcorrente, Italia Viva, Partito Socialista, Orizzonti Liberali, I Verdi, Lista Spiga, che si riconoscono tutte in questo campo largo politico, hanno deciso di fare sintesi e di muoversi insieme sostenendo il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna nella sua candidatura a Presidente del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa.

"Dopo quasi 13 anni di commissariamento - dicono unanimemente le forze politiche presenti ieri - dopo il tentativo reiterato di anno in anno da parte della destra di impedire le elezioni in tutti i modi, dopo le recenti vicende al Libero Consorzio di Ragusa che hanno dimostrato quanto può essere dannoso il perdurare di una condizione commissariale, finalmente sarà risolta la questione commissariamento, e il sindaco Ammatuna ha tutte le carte in regola, a partire dalla sua lunga esperienza politica, per essere eletto Presidente". Nei prossimi giorni sarà definito il programma elettorale del candidato presidente.