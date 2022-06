Elezioni nel caos a Palermo, sezioni senza presidenti, atti in Procura

Palermo - "Nella nostra sezione manca ancora il presidente. Sono arrivati già diversi elettori che hanno chiesto di votare ma abbiamo spiegato loro che ci sono alcuni problemi e ci hanno risposto che ritorneranno più tardi, ma non è detto considerata la bella giornata e la partita del Palermo".

Lo dice all'ANSA Marcella Garbini, 49 anni, scrutatrice nella sezione 196, che si trova nell'istituto comprensivo Cruillas in via Salerno, un quartiere della prima periferia di Palermo.

Nella scuola ci sono quattro sezioni, i seggi sono stati insediati manca all'appello da ieri soltanto la 196.

Ieri pomeriggio, gli scrutatori hanno atteso invano che arrivasse il presidente nominato che, però, non è mai arrivato.

Le operazioni di insediamento del seggio sono complesse perché ci sono le schede dei cinque referendum più le due schede delle amministrative. Pertanto, le operazioni preliminari prevedono la conta, il controllo, la vidimazione e la firma di migliaia di schede elettorali. Operazione che in molti seggi, insediati regolarmente ieri, è durata anche 4-5 ore. "Molti hanno chiesto di votare nelle altre sezioni aperte nella scuola - prosegue Garbini - ma come è noto non è possibile".

A quattro ore dall'apertura ufficiale - fissata alle 7 del mattino con possibilità di voto fino alle 23 - sarebbero ancora numerose le sezioni, secondo quanto apprende l'ANSA da una serie di segnalazioni, in cui manca il presidente per avviare le operazioni di conta, validazione e firma delle schede elettorali e, dunque, aprire al voto degli elettori. Numerosi quelli che si sono presentati ai seggi e non hanno potuto esercitare il diritto di voto.

"In relazione alla situazione determinata dalla rinuncia da parte di soggetti nominati a svolgere la funzione di presidenti del seggio, mentre si sta cercando di ovviare alle conseguenze di questo irresponsabile comportamento, l'amministrazione comunale sta inviando gli atti alla Procura della Repubblica per ogni azione di competenza finalizzata all'accertamento di responsabilità di natura penale".

Lo scrive in una nota l'amministrazione comunale di Palermo.

Oggi stiamo assistendo all'ultimo scellerato atto dell'Amministrazione Orlando. Per la prima volta nella storia, a Palermo, si stanno mandando a casa tanti elettori pronti ad esprimere il proprio voto.

Chiediamo al prefetto che i seggi rimangano aperti anche nella giornata di lunedì mattina per consentire a quante più persone di espletare il proprio voto e garantire così il rispetto di tale dovere e di tale diritto". Lo dichiara il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro.

“Quanto sta accadendo a Palermo credo sia un vergognoso unicum nella storia della nostra Repubblica: chiediamo l’adozione di provvedimenti urgenti da parte del ministro Lamorgese, per assicurare a tutti i palermitani di poter esercitare il proprio diritto di voto. Abbiamo ricevuto molteplici segnalazioni da cittadini che si sono recati alle urne stamattina, trovando le sezioni chiuse. Vedremo dopo di chi sono le responsabilità di questa grave situazione, ma innanzitutto è fondamentale procedere con l’urgente accorpamento delle sezioni non funzionanti con quelle aperte per consentire un ripristino immediato, e altresì prorogare le operazioni di voto a tutto domani mattina, per dare la possibilità a tutti di poter votare, anche a chi non può ritornare in giornata al seggio. Sembrerebbe, inoltre, che in alcuni seggi le schede per il referendum giustizia vengano fornite solo su richiesta. Se confermato, si tratterebbe di comportamenti penalmente rilevanti. Dobbiamo consentire ai cittadini di poter tornare ai seggi domani, e ripristinare la democrazia, che è messa a rischio da incompetenza e noncuranza, volendo escludere altro”.

Cosi in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega Salvini Premier.