Elezioni presidente della provincia, i sindaci convergono su Maria Rita Schembari

Ragusa - Si rafforza al candidatura a presidente della Provincia di Maria Rita Schembari sindaca di Comiso. Ecco la dichiarazione congiunta dei sindaci di Ragusa, Modica, Scicli e Santa Croce Camerina:

“Alle elezioni di secondo livello del prossimo 27 aprile soltanto i sindaci e i consiglieri dei diversi Comuni Iblei saranno chiamati ad eleggere il presidente e i 12 consiglieri provinciali che governeranno l’Ente di area vasta dopo 12 anni di ininterrotto commissariamento. In forza dei nostri eccellenti rapporti personali e di una condivisa sensibilità politica, noi sindaci dei Comuni di Ragusa, Modica, Scicli e Santa Croce, tutti possibili candidati alla presidenza, abbiamo scelto di mettere da parte le aspirazioni individuali e di fare sintesi nell’interesse delle nostre comunità e del territorio ibleo. Ai veti incrociati e ai diktat abbiamo preferito il dialogo e il confronto, scegliendo di sostenere la candidatura della sindaca di Comiso, prof.ssa Maria Rita Schembari, con la quale si è sviluppata nel tempo reciproca stima ed empatia. Siamo convinti sia la persona giusta, per capacità di ascolto e spirito di condivisione, per guidare la nostra provincia in maniera lungimirante e sinergica. Le diverse anime politiche iblee sono infatti chiamate a fare squadra con equilibrio e senso di responsabilità, convinti che la forza del nostro territorio stia proprio nelle diverse peculiarità dei Comuni iblei”.

A firmare sono il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, il Sindaco di Scicli, Mario Marino e il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino.