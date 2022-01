Elicottero in volo dalla Sicilia alla Calabria per salvare un cane VIDEO

Catania - La sala operativa dei vigili del fuoco di Reggio Calabria ha richiesto ieri pomeriggio l'intervento di un elicottero, in servizio presso il Reparto Volo di Catania, per soccorrere un cane da diversi giorni in fondo a un burrone in località Placanica, nel reggino. Nelle immagini, l’operazione di soccorso transregionale.