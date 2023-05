Elisa morta dopo il parto, raccolta fondi per la piccola Alice

Ferrara - Se n’è andata dopo aver dato alla luce la piccola Alice, stroncata da un ictus fulminante. È morta così la neomamma Elisa Maietti, 33enne ricercatrice ferrarese, colpita fatalmente da un’emorragia cerebrale mentre si trovava ricoverata all’ospedale Sant’Anna di Cona (Ferrara).

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 4 maggio, come un fulmine a ciel sereno, dopo che, stando a quanto si apprende, le operazioni di parto a cui si era sottoposta qualche ora prima, si sarebbero svolte in maniera regolare e senza alcun tipo di complicazioni, né per lei né per la figlia. Poi però è successo l’imprevedibile, con i sanitari che non hanno potuto niente per salvarla da quel destino così infausto.

La donna, che aveva conseguito una doppia laurea in Scienze statistiche all’università di Bologna e all’Università di Glasgow, era ricercatrice in Statistica medica. Nel suo curriculum accademico anche una laurea magistrale a Unibo e un periodo di studi a Chicago per la tesi. Durante gli studi aveva anche ricevuto borse e assegni di ricerca: uno di questi a Ferrara, proprio al Sant’Anna di Cona, tra il 2014 e il 2018. E proprio in città era stata anche docente a contratto della Scuola di Ricerca Clinica ed Epidemiologica di Unife.

Nelle ultime ore, diversi sono stati i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti, che la descrivono come una ragazza solare e di una gentilezza unica, unendosi al dolore e allo sgomento dei familiari. È il caso delle parole che Agata Fogli, amica di Elisa, ha affidato a una piattaforma su cui ha organizzato una raccolta fondi per aiutare la piccola Alice a crescere senza la mamma. «La mamma di Alice - si legge sulla piattaforma - è Elisa, se ne è andata donando al mondo il suo bene più prezioso. Elisa ha vissuto la sua vita al servizio degli altri, senza riserve, credeva in un mondo migliore dove ognuno doveva fare la propria parte per renderlo tale. Per crescere un bambino serve un intero villaggio e ora Alice ha bisogno di tutti noi per farlo al meglio. Così come Elisa è sempre stata generosa nella sua vita siamo certi che ognuno di voi nel suo piccolo potrà fare la sua parte per la piccola Alice».