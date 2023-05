Elodie vince il suo primo David di Donatello

Colpo di scena ai David di Donatello 2023: Elodie, durante la serata, si porta anche lei a casa un David per la Canzone Migliore. Serata di emozioni ai David di Donatello 2023, considerati da molti i Premi Oscar italiani: durante la cerimonia, che si è svolta ieri, mercoledì 10 maggio 2023, a vincere non sono stati solo i favoriti, ma anche delle vere e proprie sorprese.



Una di queste è Elodie, che insieme ad altri quattro autori (tra i quali Sergio Endrigo e Diodato), aveva ricevuto la nomination per il David per la Miglior Canzone. Nomination che poi, a sorpresa, si è trasformata in una vittoria, quando Carlo Conti e Matilde Gioli hanno annunciato che, il David per la Miglior Canzone, era stato assegnato proprio a Proiettili (Ti mangio il cuore), brano scritto e interpretato da Elodie e con la musica realizzata da Joan Thiele, Elisa Toffoli ed Emanuele Triglia.

Elodie ritira il premio e sceglie Valentino

Molta eleganza, pochi picchi di stile, qualche colpo di testa. Nell’edizione in cui trionfa il film “Le otto montagne”, sul tappeto rosso il nero fa da padrone. Elodie sceglie un Valentino. E sceglie bene

Elodie calca il red carpet sfoggiando un abito lungo e nero trasparente della Maison Valentino: in tulle, con balze e cappa lunga chiusa da un fiocco al collo. I gioielli sono Tiffany & Co.



Le prime parole di Elodie

David di Donatello 2023, le prime parole di Elodie dopo la vittoria "Non me lo aspettavo"

Per la giovane cantante si è trattato del primo David di Donatello della sua carriera e, dopo averlo ritirato, ha dichiarato con voce molto emozionata:



"Non me l’aspettavo anche perché non vinco mai. La cosa che conta è incontrare persone generose e fare cose per bene."

Elodie, oltre a realizzare e a cantare la colonna sonora, ha fatto anche il suo debutto come attrice in Ti mangio il cuore, film uscito nel 2022 e che ha visto alla regia Pippo Mezzapesa.

La storia, ambientata in uno sperduto promontorio del Gargano, racconta la storia d'amore tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, la bella moglie del boss mafioso di Camporeale. Il loro amore proibito, tuttavia, riaccenderà la faida tra le due famiglie rivali.