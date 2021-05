Elon Musk sta giocando con la vita delle persone. In quanto criptovalute, è tempo di considerare cosa significa.

Questa mattina, i trader si sono svegliati con criptovalute in crateri. Il Bitcoin è sceso sotto i $ 40.000, cancellando ulteriormente mesi di guadagni. Ad un certo punto, è sceso a circa $ 30.000 prima di rimbalzare.

Anche Ethereum, Dogecoin e altre criptovalute sono crollate. Questa svendita più recente è stata innescata dalla repressione della Cina sulle criptovalute. Ma, ovviamente, non possiamo discutere della volatilità delle criptovalute senza menzionare lo stesso autoproclamato "Dogefather", Elon Musk.

Cosa C’entra Elon Musk Con Tutto Questo

Elon Musk è diventato una specie di consulente finanziario di Internet non ufficiale, spostando i mercati con meme, chiamate di investimento e annunci commerciali come la proclamazione iniziale di Tesla che avrebbe accettato Bitcoin per gli acquisti. Mentre le criptovalute precipitano oggi, il CEO di Tesla e SpaceX è tornato su Twitter:

Le "mani di diamante" ( l’immagine cha ha usato su un tweet) vengono utilizzate quando qualcuno tiene la posta in gioco e non vende. Musk stava chiaramente segnalando che Tesla non sta vendendo il suo Bitcoin.

Sebbene Musk non stia certo affermando di essere un consulente finanziario ufficiale, in quest'epoca di investitori in azioni di meme e milionari NFT, ci sono chiaramente molte persone che lo ascoltano. Sfortunatamente, Musk ha dimostrato più e più volte di non prendere sul serio quell'influenza.

Un primo esempio di ciò è stata la sua apparizione al Saturday Night Live l'8 maggio. A parte il suo eccellente monologo e l'ammirevole rivelazione sull'essere una persona con Asperger, Musk ha anche creato alcuni titoli meno positivi.

Quello che Musk ha fatto quella notte avrebbe portato Dogecoin a scendere del 35% nelle 24 ore successive alla sua comparsa.

Musk si è seduto su una sedia con Colin Jost e Michael Che come un "esperto finanziario" con gli occhiali. Quando Michael Che ha chiesto ripetutamente a Musk: "Che cos'è Dogecoin?" Musk ha dato risposte diverse ogni volta. Alla fine, quando Che ha chiesto: "Quindi è un trambusto?", Musk ha risposto ridendo: "Sì, è un trambusto". Musk poi lanciò il braccio in aria e gridò al grido di battaglia di Dogecoin: "Alla luna!"

Come Ne Risentono Gli Investitori?

Divertente, vero? Non agli investitori di Dogecoin, che hanno visto la criptovaluta scendere del 23% solo durante l'apparizione di SNL. E Musk non si è fermato qui. La scorsa settimana, ha annunciato che Tesla non avrebbe più accettato Bitcoin, citando il consumo di energia di Bitcoin e il pedaggio ambientale (che non è una nuova scoperta e un punto che gli attivisti ambientali hanno fatto sin dall'inizio della criptovaluta).

Da allora ha cercato di chiarire, dicendo che Tesla non ha venduto alcun Bitcoin. Quell'annuncio ha inizialmente dato inizio alla svendita che abbiamo visto accelerare oggi dopo le mosse più recenti della Cina.

Alcuni potrebbero obiettare che non è colpa di Musk. Sebbene queste siano entusiasmanti valute del 21 ° secolo costruite sulla nuova fantastica tecnologia blockchain, le criptovalute sono rischiose, con il loro valore dipendente da quanto ampiamente saranno accettate dai mercati.

Gli Aspetti Positivi e Negativi

Gli investitori dovrebbero conoscere il rischio e capire in cosa stanno andando incontro.

Sebbene abbiamo visto molti aspetti positivi di questo investimento democratizzato, con la creazione di nuova ricchezza tra persone che altrimenti non avrebbero mai avuto un facile accesso in passato, ci sono stati anche alcuni aspetti negativi.

Le persone hanno perso molti dei loro sudati guadagni seguendo le tendenze dei meme e gli influencer piuttosto che concentrarsi su investimenti calcolati in azioni che offrono guadagni a lungo termine meno rischiosi.

Con questo in mente, Musk deve riflettere attentamente sul peso delle sue stesse parole. Data la sua intelligenza in altri campi, dovrebbe sapere che quando parla, la gente ascolta. Lanciare con noncuranza scambi commerciali a milioni di fan che potrebbero prendere la tua parola come gospel non è responsabile.

Conclusione

Per dirla semplicemente, Elon Musk sta giocando a un gioco pericoloso. Anche se per lui queste potrebbero essere solo fluttuazioni irrilevanti nel suo patrimonio netto, sta giocando con i risparmi di milioni di persone. Una cosa sarebbe se Musk mostrasse un serio discernimento per le conseguenze delle sue azioni, ma sembra vederlo come uno scherzo.

Le aziende di Musk stanno chiaramente apportando incredibili innovazioni per l'umanità in materia di energia pulita, intelligenza artificiale e viaggi spaziali. Si merita grandi oggetti di scena per questo. Ma le persone dovrebbero smettere di ascoltare i suoi consigli sugli investimenti e i tentativi di manipolare il mercato.

Se questo è davvero l'inizio di nuovi ruggenti anni Venti, investiamo tutti con saggezza in modo da poter saltare la depressione non così grande che è seguita l'ultima volta.