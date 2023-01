Emanuela Orlandi, Fedez scoppia a ridere «Non l’hanno mai trovata»

Fedez scherza sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e scoppia a ridere «Non l’hanno mai trovata»

il fratello Pietro: “Mi è dispiaciuto ma lo perdono”

Durante una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast del rapper insieme al suo amico Luis Sal, è stato intervistato il famoso giornalista e conduttore Gianluigi Nuzzi. Quest’ultimo è rimasto inorridito e basito dalla battuta del marito di Chiara Ferragni. Ma cosa ha detto?



Nelle ultime ore, lui e l’amico Luis Sal hanno invitato a partecipare Gianluigi Nuzzi, noto giornalista e conduttore di Quarto Grado. Durante la chiacchierata con il loro ospite si è finiti a parlare del caso recentemente riaperto di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa dal centro di Roma nel 1983

La sonora risata di Fedez durante la puntata di “Mucchio selvaggio” sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi ha indignato il popolo del web. E mentre la pioggia di polemiche si abbatte ancora sul rapper, dal fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, giungono parole concilianti: “Sono dispiaciuto ma lo perdono”, ha commentato in un’intervista Repubblica.

Il fatto è avvenuto durante la puntata di “Mucchio Selvaggio” incentrato sulla vicenda della 15 cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983 dal centro di Roma. “Innanzitutto, posso dire? Non l’hanno mai trovata”, ha detto Fedez per poi scoppiare a ridere facendo scendere il gelo al tavolo a cui sedeva anche Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado mentre si parlava della serie Netflix “Vatican Girl”. “Questo è black umor che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”, ha commentato Nuzzi. “Scusami, mi faceva troppo ridere… ma non fa ridere”, ha replicato lo stesso artista. Ma ormai era troppo tardi e la bufera social si è abbattuta su Fedez.