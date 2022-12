Emanuele Crialese e una retrospettiva di alcuni suoi film a Ragusa

Ragusa - Una giornata dedicata ad una retrospettiva dedicata all’ospite d’onore della manifestazione, il regista Emanuele Crialese a Ragusa per la conclusione della 26esima edizione del Costaiblea Film Festival.

Domenica, per la giornata finale, sono state proiettate le pellicole “Terraferma” (Leone d’argento e premio Pasinetti), “Nuovomondo” e “L’immensità” (ultima fatica cinematografica di Crialese, candidato al Leone d'oro al miglior film e al Queer Lion all'edizione 2022 del Festival di Venezia). Una retrospettiva dedicata al regista romano, con radici siciliane, durante la quale il pubblico ha potuto approfondire lo sguardo e i temi ricorrenti nei lavori di uno dei registi più apprezzati del nuovo cinema italiano. Ad alternare le proiezioni anche un dialogo approfondito sulle tecniche cinematografiche e le scelte stilistiche tra Crialese e Vito Zagarrio, direttore artistico del festival, regista e critico cinematografico. Al termine delle proiezioni, alla presenza del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì e dell’assessore alla Cultura, Clorinda Arezzo, è stato consegnato il premio Carrubo d’Oro, la scultura realizzata dall’artista Carmelo Candiano.

Sul palco, parlando dei suoi film, Crialese, sollecitato da una domanda sul film in proiezione, si è soffermato sulla continua evoluzione che tutti noi esseri umani abbiamo lungo la nostra esistenza: “La vita è una continua trasformazione perché il movimento è fondamentale, non c’è vita senza movimento, senza evoluzione, senza transizione. Questo vale per me come per tutti, non esiste una vita umana uguale a se stessa. Ognuno ha diritto di essere unico a modo suo, e va celebrata questa diversità”.

L’edizione numero 26 del Costaiblea Film Festival ha previsto numerosi altri riconoscimenti, in primis il doveroso ricordo a Roberto Nobile, attore ragusano apprezzatissimo a livello nazionale e purtroppo recentemente scomparso.