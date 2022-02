Emma Dante gira un film e cerca un bambino attore

Per il film "Misericordia" di Emma Dante, che si girerà in Sicilia in primavera la produzione sta cercando un bambino afrodiscendente dai 7 ai 10 anni per il ruolo ricorrente di Amadou. Il bambino deve saper parlare in dialetto siciliano.

Per candidarsi occorre scrivere una mail all'indirizzo castingminori@rosamont.com, indicando nell'oggetto "AMADOU" e allegando il seguente materiale (da allegare come file singoli, non saranno accettati file inviati tramite Wetransfer, Pdf e Google Drive):

- una foto in primo piano su sfondo neutro (sono vietati autoscatti, occhiali da sole e foto al mare)

- una foto a figura intera su sfondo neutro

- dati anagrafici completi del candidato (cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza) nel corpo della mail

- due contatti telefonici (dei genitori o di chi ne fa le veci) nel corpo della mail

- la liberatoria per i minorenni scaricabile online.