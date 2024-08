Emozioni e talento al concorso canoro "Premio Cristina Guastella"

Ragusa - Domenica scorsa il suggestivo scenario dei Giardini Iblei di Ragusa Ibla ha ospitato la dodicesima edizione del concorso canoro "Premio Cristina Guastella", un evento che continua a crescere in prestigio e partecipazione. L'edizione di quest'anno ha visto la riconfermata conduzione di Ruggero Sardo e la partecipazione di numerosi giovani talenti provenienti da tutta la Sicilia e oltre. Il concorso, diviso in tre categorie di età dai 9 ai 22 anni, ha messo in luce le eccezionali doti vocali dei partecipanti. Il ruolo di presidente di giuria è stato ricoperto dal maestro Valeriano Chiaravalle, figura di spicco nel panorama musicale italiano, noto anche per la sua ripetuta partecipazione a Sanremo, affiancato da una giuria di esperti composta dai maestri Alessandro Visintainer, Mario Pollicita, Andrea Mingo, Federica Bonifacio, Michele Netti, Johnny Criscione e da Graziana Sammito.

L'esperienza e la competenza dei giurati hanno garantito una valutazione attenta e professionale delle performance dei giovani cantanti. Nella prima categoria, dai 9 agli 11 anni, primo posto per Nicolò Randazzo, 11 anni di Rosolini (SR), che ha interpretato la canzone “Voila”. Secondo posto per Simona Forte, 10 anni di Terrasini (PA) e terzo posto per Kristel Marcianò, 10 anni di Reggio Calabria. Per la categoria dai 12 ai 14 anni primo posto per Federica Antoci , 14 anni di Ragusa con la canzone "Meraviglioso Amore Mio”. Secondo posto per Martina Romeo, 14 anni di Santa Venerina (CT) e terzo posto per Ginevra Raimondo, 14 anni di Pachino (SR). Infine per la terza categoria dai 15 ai 22 anni, primo classificato è stato Angelo Vaccarello, 17 anni di Agrigento con la canzone “Cara”. Secondo posto per Mattia Francesco Zacame di 16 anni di Floridia (SR) e terzo posto per Giorgia Giardina, 19 anni di Taormina (ME). La giuria ha voluto attribuire anche dei premi speciali per riconoscere talenti particolarmente distinti. Il premio speciale “Comune di Ragusa” è stato consegnato dall’assessore Katia Pasta a Giulia Comanzo, 12 anni di Ragusa, il premio speciale “Mallo Haus” consegnato da Gianni Mallo è andato a Filippo Cavolina, 15 anni di Mirabella Imbaccari (CT), il premio speciale "Gruppo Scar" consegnato da Alessandro Antoci è andato a Biagio Esposito, 16 anni di Avola (SR), il premio speciale"Gruppo Inventa" consegnato dal presidente Emanuele Iemmolo è andato a Chiara Vinci, 16 anni di Noto (SR) e infine il premio speciale “Butterfly” consegnato da Giulia Guastella è andato a Alice Vinci, 11 anni di Noto (SR).

Il "Premio Cristina Guastella” nasce come tributo alla memoria della giovane Cristina, una brillante stella del coro "Mariele Ventre" di Ragusa, la cui vita e carriera furono tragicamente interrotte troppo presto.