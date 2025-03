“Encounters”, il nuovo album di Francesco Rubino e Tommaso Genovesi

Noto - È stato publicato "Encounters", album jazz del duo Francesco Rubino e Tommaso Genovesi. "Encounters" nasce dall'incontro in musica e dalla profonda amicizia dei due musicisti siciliani di Noto. Nonostante la lontananza, Genovesi vive da molti anni a Mestre, i due si sono trovati nella scorsa estate per mettere insieme 7 brani in cui oltre a Rubino alla Chitarra e Genovesi al piano elettrico, suonano Loris Amato alla batteria e Gaetano Cristoforo al sax con la partecipazione di Rino Cirinnà al sax.

L'album è pubblicato da Isulafactory, disponibile da oggi 28 marzo, è distribuito in digitale da Believe Italia e in fisico da IRD.