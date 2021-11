Energia, Egea lancia il Black Friday "green": sconti del 50%

Egea, azienda multiservizi di fornitura luce e gas, presente in maniera significativa in provincia di Ragusa, promuove il Black Friday "più green di sempre".

Dal 26 novembre al 4 dicembre 2021, infatti, per ogni nuovo contratto sottoscritto sarà garantito il 50% di sconto.

Egea è un player nazionale che produce e vende energia elettrica e gas, con sportelli e point in quasi tutti i comuni (Modica, Ragusa, Vittoria, Comiso, Scicli, Pozzallo), ma anche fuori provincia, avendo già aperto lo sportello di San Cataldo, di Adrano e altri sul Siracusano in prossima apertura.

L’OFFERTA:

È arrivato il 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗙𝗿𝗶𝗱𝗮𝘆 più 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 di sempre!

Dal 26 novembre al 4 dicembre, scegli l'energia 100% verde di Egea e per ogni nuovo contratto sottoscritto, avrai il 50% di sconto sulla componente energia e 1 mese di materia prima gratis ➕ prezzo bloccato per 12 mesi!

Egea ha sede ad Alba (Cuneo) e si sta espandendo velocemente su tutto il territorio nazionale, e di recente sta crescendo molto in Sicilia, facendo leva sul radicamento in provincia di Ragusa.

L’azienda punta molto sul GREEN e sulla energia rinnovabile: la sostenibilità è un tema globale entrato nella coscienza di ciascuno soprattutto da quando alcuni eventi climatici recenti hanno posto il problema del rispetto dell’ecosistema

La campagna che stanno promuovendo, legata al Black Friday, oltre che riguardare energia Green, è assolutamente conveniente. Egea è una delle poche aziende sul panorama nazionale che in questo momento di forti aumenti del costo dell' energia elettrica, riesce a promuovere un’offerta davvero conveniente.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare l'offerta qui. A Modica, Egea è in Contrada Cava Gucciardo Pirato, n. 1/D1, 97015. Telefono: 0932 753133.