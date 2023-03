Enoturismo: Iter Vitis e Gal Valle del Belìce si alleano per fare rete

PALERMO, 06 MAR Nell'ambito del Programma di "Menfi Capitale Italiana del Vino 2023" nel cuore delle Terre Sicane, Iter Vitis, l'unico Itinerario Culturale, riconosciuto dal Consiglio d'Europa, che promuove la cultura del vino, in collaborazione con il Gal Valle del Belice e la Federazione Italiana Strade del Vino e dei Sapori, organizza un evento sull'enoturismo. L'incontro si terrà Venerdi 10 Marzo alle ore 10.30 presso la sede della Iter Vitis a Sambuca di Sicilia, Palazzo Panitteri. Intreverrà, tra gli altri, il Professor Gianfranco Marrone, responsabile del Master in comunicazione dell'enogastronomia dell'Università di Palermo.

"L'obiettivo si legge in una nota di Iter Vitis e Gal Valle del Belìce è quello di promuovere un'azione di marketing non soltanto per "mettere in vetrina" il patrimonio culturale ed enogastronomico, ma anche per sviluppare la capacità di networking in grado di rendere maggiormente competitiva l'offerta turistica sui mercati internazionali specializzati".

Anche per questo motivo è stato chiesto ai Gal Siciliani la disponibilità a partecipare al convegno e a individuare un percorso operativo e istituzionale che assicuri massimo sostegno all'Enoturismo Siciliano. (ANSA).