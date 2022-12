Enrico di Fazio, modicano che ha creato software Reddito di Cittadinanza

Modica - Se milioni di italiani hanno in questo ultimo anno ricevuto il reddito di cittadinanza, il merito è da ascrivere anche a un modicano trentenne, Enrico Di Fazio. E’ lui l’ingegnere informatico (si dice development lead) di Microsoft che ha creato e sviluppato, come capo progetto, il software che gestisce il funzionamento della piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza.

Andiamo a scoprire qualcosa in più su questo giovane che sin dai tempi del Liceo ha mostrato abilità di programmazione. Una laurea in ingegneria informatica al Politecnico di Torino, conseguita nel 2016, Enrico parla 4 lingue. Una delle prime realtà in cui ha lavorato è stata proprio la Microsoft, che gli ha dato la responsabilità del software del Rdc. Enrico è uno dei 200 mila dipendenti della multinazionale fondata da Bill Gates, oggi coordina un gruppo di 20 persone.

Come nasce il software di Enrico

Quando nel 2019 viene introdotta in Italia questa forma di sussidio dal Governo Conte, Poste italiane si rivolge direttamente al colosso americano per sviluppare il software. Una timeline di lavoro velocissima. Enrico ha appena 45 giorni per licenziare la Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, che rappresenta il cuore digitale dell’Rdc, insieme ad altri due sistemi IT: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e il sistema informativo unitario dei servizi sociali. Il progetto sarà un successo e troverà anche l’approvazione di autorevoli siti specializzati come il Wired, che si sono avvalsi di esperti di sicurezza digitale per provare a “bucare” il sito del reddito di cittadinanza. Uno stress di sicurezza superato a pieni voti, con livelli di vulnerabilità molto bassi.

Una delle caratteristiche della vita di Enrico è quella di lavorare in vacanza. Ebbene, si. Da remoto. Un pc sempre con sé, e via in viaggio per il mondo. In Asia, prima, poi le Canarie, infine l’America.

Altri progetti a cui ha apposto la sua firma?

Per conto di Vodafone ha lavorato allo sviluppo del chat bot Tobi, un assistente digitale a tutti gli effetti che risponde e interpreta le esigenze dei clienti della compagnia telefonica. E’ animato da intelligenza artificiale, funziona per reti neurali, dialoga con Alexa e viene costantemente allenato… L’assistente digitale risponde alle domande dei clienti ogni giorno e a qualsiasi ora. Sembra una chat qualsiasi, ma dentro si cela in verità una macchina complessa: un’intelligenza artificiale permette di interpretare e riconoscere il linguaggio naturale e ha la capacità di apprendere dai propri errori. E c’è una rete neurale, che è in buona sostanza un modello matematico composto da tanti neuroni artificiali, che per certi versi replicano il funzionamento di quelli biologici, e cioè delle piccole componenti del cervello che ci consentono di ragionare. Come si vedrà, questa rete va continuamente allenata, addestrata. Signori, benvenuti nella nuova Enciclopedia della Scienza.

E dire che siamo partiti dall’homo sapiens…