Un grave lutto ha colpito Enzo Salvi e la sua famiglia. È morto Tonino, il padre del noto attore romano. Lo stesso Er Cipolla 59 anni, ne ha dato l’annuncio su Facebook, dove ha postato un toccante messaggio per il suo amato genitore. Salvi era molto legato all’uomo: spesso sbirciava nelle sue storie Instagram, dove il comico condivideva momenti spensierati di vita quotidiana.

Ha aggiunto di non sapere se riuscirà a superare un momento tanto difficile.

L’attore Enzo Salvi distrutto dal dolore per il lutto: ‘Non so se ce la farò’

Vicino all’immagine ha scritto su Instagram:

“Ciao papà mio. Te ne sei andato all’improvviso, senza di te non so se ce la farò”, ha scritto Enzo Salvi su Facebook, ricevendo il sostegno e il supporto di tanti fan ed estimatori.

Subito tantissimi messaggi di conforto e condoglianze hanno invaso il profilo Instagram di Enzo. Da Paolo Conticini a Barbara De Rossi, anche molti colleghi e amici famosi di Salvi hanno lasciato un messaggio sotto al post. Il più toccante quello dell’attrice Sandra Milo.

La Milo ha scritto: “Enzo, non trovo parole adatte per esprimerti il mio dispiacere se non dicendoti che ti sono sinceramente vicina in questo momento così doloroso della tua vita. Proprio oggi ti ho visto al tg ritirare un riconoscimento mentre parlavi di Peggy ed ero così felice per te e ora apprendere questa notizia lascia spiazzati... Ti conosco e so quanto sei profondamente legato alla tua famiglia e quanto sia grande l'amore che nutri per i tuoi genitori. Un tenero abbraccio va a tua madre, a te, a tua moglie, ai tuoi figli”.