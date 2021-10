Eolie, allerta all'Isola di Vulcano, potrebbe eruttare dopo 131 anni

Isole Eolie - “Le apparecchiature e i sensori dell’Ingv che monitorano il vulcano dell’isola di Vulcano hanno evidenziato dei valori fuori dalla norma, che meritano una certa attenzione, nella parte sommitale della struttura craterica. Nessuna variazione, invece, si registra in tutti i sensori posizionati lungo tutta l’isola e alla base del vulcano stesso”.

Lo ha comunicato il sindaco di Lipari Marco Giorgianni. Ormai da alcune ore è visibile un “pennacchio” più denso del solito e pressoché costante, anche se non vi sarebbero pericoli. L’ultima eruzione di Vulcano ebbe inizio il 3 agosto del 1888 e durò sino al 1890. Da allora il vulcano si trova in una condizione di quiescenza con emissione di gas e vapore ad alta temperatura sul cratere di “La Fossa” e in prossimità del porto di Levante.