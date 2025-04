Era ai domiciliari, è evaso per perseguitare la ex fidanzata

Vittoria - Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di di Vittoria hanno dato esecuzione, nei confronti di un vittoriese di 35 anni, ad un provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa, che ha disposto la sospensione provvisoria della detenzione domiciliare con conseguente carcerazione del condannato presso la Casa Circondariale di Ragusa.

A seguito di una richiesta di intervento sulla linea di emergenza 112 da parte di una giovane donna, ex fidanzata dell'uomo, l’equipaggio di una volante era intervenuto presso la sua abitazione, in quanto l’uomo, non accettando la fine della loro relazione sentimentale, dall’esterno dell’appartamento le aveva rivolto gravi minacce. Prima dell’arrivo della volante, però, l’uomo si era già allontanato e, dai successivi accertamenti, è risultato essere sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per scontare una residua pena per lesioni personali, minacce, violazione della legge sugli stupefacenti ed altro, e quindi obbligato a permanere nella propria abitazione.

Dopo la denuncia della vittima, gli agenti, anche per evitare ulteriori iniziative aggressive dell’uomo nei confronti della donna, hanno informato tempestivamente di quanto accaduto l’Autorità Giudiziaria, che ha revocato la precedente misura applicata all’uomo, disponendone la traduzione presso la struttura carceraria.