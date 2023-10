Ergon (Despar, Altasfera, Ard), crescita solida nel primo semestre 2023

Ragusa - Ergon, con le sue insegne Despar, Interspar, Eurospar, Altasfera e Ard, segna una crescita solida nel primo semestre del 2023. Ricavi in ascesa e aumento dell’Ebitda Nel mondo delle imprese i numeri non mentono mai. E sono positivi quelli di Ergon che ha approvato la semestrale al 30 giugno 2023. Dai dati si evidenzia la crescita dei ricavi del 6,4% che proietta la società per azioni ben oltre i 790 milioni di euro. Questo risultato positivo è accompagnato da un aumento dell'Ebitda di quasi 7 milioni di euro, dimostrando che Ergon sta affrontando con successo le sfide del mercato pur in un contesto economico caratterizzato da complessità, volatilità ed incertezza. Ergon, a cui fanno capo le insegne Despar, Interspar, Eurospar, Altasfera e Ard (quest’ultima presente in quattro regioni italiane), si conferma leader in Sicilia nel settore della grande distribuzione. Questi risultati testimoniano l'impegno e la dedizione del team manageriale e di tutti i 2700 collaboratori ma anche la capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. Sfide significative verso una crescita solida e costante, creando valore sul territorio.