Ergon: raggiunti i 200 punti vendita ARD Discount. Apertura a Crotone

Crotone - Si è appena concluso un 2021 di straordinari risultati per il gruppo Ergon ed è nuovamente ora di festeggiare: la grande famiglia ARD Discount Sicilia si allarga in una regione, la Calabria, in cui il marchio è già diventato punto di riferimento per il pubblico e il territorio.

ARD Discount ha raggiunto martedì 25 gennaio, un ulteriore traguardo: ha aperto a Crotone il 200esimo punto vendita (SS. 106 km. 245, località San Giorgio-Crotone), il sesto nuovo arrivato in queste prime settimane del 2022.

È questo il segno dell'espansione del brand siciliano che prosegue nel Sud Italia toccando nuovi territori, incontrando nuovi consumatori e offrendo sempre grande convenienza.

Il gruppo siciliano leader nella grande distribuzione ha già dato prova, nel corso dell'anno precedente, di grande energia e determinazione: solo nel 2021 sono stati inaugurati ben 62 nuovi punti vendita, sancendo l'ingresso del brand in nuove regioni del Sud Italia come Puglia e Basilicata e rafforzandone la presenza in regioni storiche come Sicilia e Calabria.

Alla base del successo inarrestabile del marchio una strategia di sviluppo che punta sui valori della convenienza e della qualità, messi in pratica ogni giorno attraverso un'attenta selezione dell'offerta (che supera oggi le 3000 referenze, di cui metà a marchio proprio).

Viene così dimostrato come il marchio siciliano sia riuscito nel tempo a costruirsi un'immagine di affidabilità, trasmessa anche attraverso la simpatia dell’attore Nino Frassica, brand ambassador già da anni, riconosciuta dalle migliaia di consumatori che ogni giorno accordano la propria fiducia ad ARD.

"La qualità viene premiata – commenta Marco Sgarioto, amministratore delegato Ergon – siamo felici e orgogliosi di aver raggiunto questo ulteriore traguardo per la nostra insegna ARD. Il segno che, nonostante le difficoltà del momento, abbiamo meritato e conquistato la fiducia dei consumatori. Ci proiettiamo verso nuovi obiettivi rafforzando anche il già vasto assortimento di prodotti a marchio con tante novità che presto, anzi prestissimo, faranno breccia nel cuore dei clienti”.

Prosegue lo sviluppo della rete franchising di ARD Discount dedicata a tutti gli imprenditori o a coloro i quali vogliono avviare un nuovo percorso professionale così come hanno già fatto in tanti seguendo una scelta vincente, entrando all’interno di una grande famiglia forte di una storia trentennale.