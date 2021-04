Esce "Syncro” il primo singolo della band iblea Ostinàti

Modica - Esce oggi 16 aprile "Syncro” il primo singolo dell'album “Stone Wall” della band tutta iblea Ostinàti pubblicato da Isulafactory su tutte le piattaforme di streaming. L'intero album uscirà a maggio e sarà distribuito dalla Lizard Disribution di Treviso.

Un disco in cui i brani sono pensati come un viaggio nella Sicilia sud-orientale e provano a mettere in musica le sensazioni di chi si trova a percorrere i paesaggi di questa pittoresca parte del mondo.

La musica degli Ostinàti spazia dal Jazz alla Fusion, dal Smooth Jazz al Progressive Jazz, con qualche spruzzatina di Rock e Blues, trovando la propria dimensione ideale nelle esibizioni dal vivo e “Syncro“ ne è l'esempio più diretto, che seppur registrato in studio mantiene, come l'intero album, la sua profonda vena “live”: un groove avvolgente e coinvolgente che crea la giusta dimensione per accogliere linee melodiche, tematiche ed improvvisative, larghe e ostinate e riesce a creare un sound che riporta immediatamente ad atmosfere familiari a chi è cresciuto fra gli anni ' 70 ed '80 e non solo.

“Syncro” apre l'album che conterrà 9 tracce originali, composte tutte dal sassofonista Sergio Battaglia e arrangiate dall'intero gruppo e una traccia omaggio a Wayne Shorter del quale la band rivista in modo singolare “Speak no Evil”. Per questo brano è stato realizzato anche un un cortometraggio dalla videomaker e fotografa Federica Vero, che sarà pubblicato il 30 aprile in occasione della festa internazionale della musica Jazz, in cui la regista ha voluto mettere in risalto la dimensione e l'atmosfera "live" della band. Il video è stato girato presso l'ex mattatoio comunale di Modica adesso riconvertito in uno spazio artistico polivalente chiamato "Mattofficina".

Gli Ostinàti sono: Sergio Battaglia saxophone, Carmelo Rendo keyboards, Giovanni Cataldi drums and percussions, Adriano Denaro Bass Riccardo Drago guitar.