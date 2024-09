Escursione a Cava d'Amico ad Avola. VIDEO

Avola - In località Montagna di Avola, all'inizio di Cava D'Amico sul costone destro, si trova un gruppo di ipogei del periodo paleocristiano alcuni dei quali sono state trasformati in cisterne. Si rinviene pure una grande ambiente verosimilmente usato come luogo di culto. Questo complesso di ipogei fa parte delle cosiddette "Case Romano" e "Case Lampa", facente a loro volta parte di un agglomerato molto vasto che comprende molti altri ipogei. Si ipotizza possa essere il primo nucleo abitativo della città di Avola Antica, l'Abolla di Stefano Bizantino, poi spostatasi a pochi chilometri di distanza sul monte Aquilone: l'Abola che venne distrutta dal terremoto del 1693, da cui nacque l'odierna Avola in pianura.