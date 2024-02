Escursione a Cava Sulla. VIDEO

Ispica - A pochi chilometri da Ispica, in contrada Sulla, nella parete di una piccola cava, nascosto dagli alberi ed arbusti si rinviene un ipogeo indicato dagli archeologi come Ipogeo A. Si tratta di una catacomba risalente all'età tardo-romana inequivocabilmente cristiana per via della presenza di due cristogrammi e caratterizzata dalla presenza di due baldacchini e di diversi arcosoli in buona parte distrutti forse per trasformare l'ambiente in deposito.

Carmelo Cucuzza guida nella esplorazione dei luoghi visitati.