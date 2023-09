Escursione a Mieta Cava Renna, a Ragusa. VIDEO

Ragusa - Il poggio di Contrada Mieta é un luogo poco conosciuto e non semplice da raggiungere. Custodisce una delle più interessanti necropoli presenti nel territorio ibleo. Si trova nella periferia Ovest di Ragusa. Lo si raggiunge percorrendo il versante superiore sinistro di una piccola cava alla confluenza con cava Renna. È stato utilizzato come luogo di sepoltura dalla tarda età del bronzo al periodo romano-bizantino. Sono presenti tre ampie catacombe oggi utilizzate come riparo per gli animali. Si incontrano inoltre diverse tombe risalenti all'età del bronzo. Sul pianoro si rinvengono numerose tombe a fosso e sul versante Nord-Ovest diverse tombe ad arcosolio monosomo.