Escursione a Scalepiane, Cava Ispica. VIDEO

Ispica - A Cava Ispica, in contrada Scalepiane, in mezzo alle tipiche tombe castellucciane qualcuna si distingue per la tipica conformazione a tholos, ovvero a cupola. Questo tipo di tomba ha origini lontane, nel mondo dei Micenei, in Grecia: le tombe in cui venivano sepolti i grandi re di Micene hanno appunto questa forma, che si diffuse nel Mediterraneo intorno al XVI sec. a.C., che in Sicilia corrisponde già a un orizzonte culturale successivo alla Cultura di Castelluccio.

Queste tombe, con questa forma così particolare, hanno evidentemente un significato specifico: sono la manifestazione del prestigio di una élite, che costruisce i "mausolei di famiglia" in un luogo più appartato. Scendendo a fondovalle si incontra il sistema di canali e vasche di raccolta d'acqua c'è alimentavano i mulini. È possibile visitare una di queste vasche nonché la vecchia sorgente Medica che alimentava l'acquedotto della città di Ispica.