Escursione al Maccone Bianco a Ispica. VIDEO. Set di Divorzio all'italiana

Ispica - Un tempo le coste del litorale ispicese era ricco di dune sabbiose. Queste realtà sono quasi scomparse a causa dell’antropizzazione selvaggia, tranne per alcuni tratti della spiaggia di Santa Maria del Focallo e l'area demaniale gestita dalla forestale denominata “Maccone Bianco”. Il “Maccone Bianco“ detto anche “Cuozzu re favalucieddi”, è una grandissima duna che costituisce un ambiente unico e particolare per la ricchezza di flora e fauna. Il regista Pietro Germi scelse il maccone e le dune di Santa Maria del Focallo come set per alcune scene del suo capolavoro “Divorzio all’Italiana”.