Escursione al muragghiu di contrada Crocevia a Cava Ispica. VIDEO

Modica - Il “muragghiu” è una grande torre in pietra. É il risultato dell'attività di spietramento dei campi. Esso però poteva anche essere utilizzato come luogo di vedetta per sorvegliare i campi e il pascolo. In contrada Crocevia Cava Ispica, a pochi metri da Villa Trombatore, in territorio di Modica, si trova un muragghiu all'interno di una proprietà della famiglia Zocco. Una struttura ben conservata dalle notevoli dimensioni, forse una delle più grandi visitate.