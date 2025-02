Escursione al Muragghiu di contrada Pianicella a Ragusa. VIDEO

Ragusa - II “muragghiu” è una grande torre in pietra. É il risultato dell'attività di spietramento dei campi. Esso però poteva anche essere utilizzato come luogo di vedetta per sorvegliare i campi e il pascolo. In Contrada Pianicella, in territorio di Ragusa, si trova un muragghiu che a differenza di altri è cavo all'interno. Infatti attraverso un piccola apertura è possibile accedervi ed è possibile ammirare la volta realizzata con pietre piatte e disposte l'una sull'altra a formare una cupola. Nei paraggi si rinvengo altri due muragghi di struttura molto più semplice.