Escursione al muragghiu di San Giacomo Bellocozzo. VIDEO

Ragusa - Le campagne di contrada San Giacomo nel territorio di Ragusa nei pressi della Fattoria Musso sono caratterizzate da un'intenso sfruttamento agropastorale e conservano ancora oggi il loro aspetto originario derivato da secoli di utilizzo. Le colline sono anch'esse sfruttate con un sistema di terrazzamenti continui. Sempre nella zona della Fattoria Musso si trova una grande struttura in pietra chiamata nel dialetto locale "muragghiu", si tratta di una costruzione circolare a gradoni munita di una scala in pietra leggermente curva che conduce alla cima. Il muragghio è frutto di un intenso spietramento per la bonifica dei campi avvenuta tra il XV e il XVI sec. Esso però poteva anche essere utilizzato come luogo di vedetta per sorvegliare i campi e il pascolo.

