Escursione alla Casazza di Rosolini. VIDEO

Rosolini, Siracusa - La Casazza è un vecchio casale, ormai in rovina, alle porte di Rosolini. Un tempo doveva essere una grande azienda agricola abitata, oltre che dagli stessi proprietari terrieri, anche dai contadini che vi lavoravano tutto l'anno o stagionalmente. Era quindi dotato di numerosi alloggi, ma anche di stalle e depositi per i raccolti. La struttura è anche caratterizzata dalla presenza di numerose stalle che, secondo alcuni, fanno pensare ad un luogo di sosta per cavalli, una sorta di “stazione di servizio" per pernottare e cambiare cavallo. Ci sono anche dettagli architettonici ed indizi che suggeriscono espedienti tecnologici finalizzati ad un complesso sistema di approvvigionamento idrico.